Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 19:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин присвоил 14 ноября жительнице Ямала Ольге Дехтяренко из Надыма звание «Мать-героиня». Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своём телеграм-канале.

Российский орден «Мать-героиня» Администрация Президента Российской Федерации

«Ольга Ивановна — мама 10 замечательных детей. История её семьи началась четверть века назад, когда на Ямале она познакомилась со своим супругом Вадимом Вячеславовичем. Здесь же родились их дети. Ольга — воспитатель в детском саду, Вадим — учитель русского языка и литературы. Старшие дочери уже сами мамы, а супруги-герои с удовольствием нянчатся с внуками», — отметил ямальский губернатор.

Дмитрий Артюхов также сообщил, что семья Дехтяренко дружная, и они всё делают вместе: занимаются спортом, поют в семейном ансамбле и уделяют особое внимание благотворительности.

«От всей души поздравляю Ольгу и её большую семью с высокой наградой! Вы — настоящая гордость Ямала!», — поздравил земляков глава Ямала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в стране специального звания «Мать-героиня» 15 августа 2022 года. Звания «Мать-героиня» 14 ноября 2022 года присвоено двум гражданкам России — Ольге Дехтяренко и Медни Кадыровой из Чечни.

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