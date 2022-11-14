Москва, , 19:28 — REGNUM Курсы доллара и евро незначительно выросли по отношению к рублю на торгах в понедельник, 14 ноября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро © ИА REGNUM

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,55 рубля, что на одну копейку выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день поднялся на 10 копеек и к закрытию составил 62,30 рубля.

Напомним, что за минувшую рабочую неделю курс доллара на Московской бирже упал на 1,56 рубля, а курс евро вырос на 1,31 рубля.

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