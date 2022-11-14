Москва, 14 ноября, 2022, 19:25 — ИА Регнум. В ближайшее время для роста экономики России потребуется минимум 7 млн выпускников системы специалитета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Sherbec Борис Чернышов

«Сейчас время вернуться назад и восстановить самое лучшее в системе российской высшей школы. По этому пути и идём. В ближайшее время для быстрого развития экономики нам нужно как минимум 7 млн высококлассных выпускников системы специалитета», — отметил Чернышов.

Он обратил внимание на то, что специалитет как уровень образования долгое время уничтожался Западными адептами Болонской системы.

Минобрнауки предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документом предлагается «установить, что подготовка кадров, востребованность которых обусловлена технологическим развитием и модернизацией» российской экономики, будет осуществляться в РФ «преимущественно по программам специалитета».