Москва, , 19:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, ограничивающий возможность прохождения военной службы по контракту для граждан, подвергавшихся административному наказанию за употребление наркотиков. Об этом сообщает 14 ноября пресс-служба Кремля.

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До настоящего времени Положением о порядке прохождения военной службы предусматривалось, что контракт не может быть заключён только с осуждёнными или находящимися под следствием гражданами.

В соответствии с внесёнными изменениями это ограничение распространено также на лиц, подвергнутых административному наказанию за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача.

В документе указано, что данные лица не смогут поступить на службу по контракту «до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию», то есть в течение года со дня окончания исполнения наказания или со дня уплаты штрафа.