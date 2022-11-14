Челябинск, 14 ноября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. В Челябинской области официально закончился пожароопасный сезон. Об этом сообщили 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Лесной пожар

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Основанием для этого послужило отсутствие пожарной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2022 год на землях лесного фонда Челябинской области произошло 452 пожара. Это в два раза меньше, чем в 2021 году.