Москва, , 19:15 — REGNUM Канадско-американский актер Джим Керри был внесён в российский санкционный список. Информация об этом опубликована на сайте Министерства иностранных дел России.

Джим Керри Скриншот YouTube

Подобные санкции были введены в ответ на «продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными».

Помимо актера, в перечень вошли писатель Давид Безмозгис, актриса Кэтрин Винник, писательница Мария Рева и другие граждане Канады.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство иностранных дел России включило в санкционный список американских актеров Шона Пенна и Бена Стиллера.