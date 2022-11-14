Челябинск, 14 ноября, 2022, 19:03 — ИА Регнум. В Челябинской области за период пожароопасного сезона на землях лесного фонда было зафиксировано 452 пожара. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Лесной пожар

Это в два раза меньше, чем было в 2021 году. Размер пройденной огнём площади составил 3292 га. Это в 12 раз меньше, чем год назад.

Всего к тушению очагов привлекли более пяти тысяч человек. Также было задействовано 1892 единицы техники, добавили в южноуральском правительстве.