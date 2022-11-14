Бишкек, , 18:54 — REGNUM На заседании комитета по бюджету парламента Киргизии 14 ноября. возник скандал — депутат Камила Талиева выразила недовольство качеством работы Фонда обязательного медицинского страхования и угрожала его руководителю физической расправой, передаёт «24. kg»

В киргизском парламенте Kenesh.kg

Отвечая на вопрос о причинах, по которым в 2021 году были закуплены просроченные лекарства, председатель ФОМС Азамат Муканов сообщил о том, что документы на них были с грифом «Секретно».

«Причём тут Фонд обязательного медстрахования, если нам распределили? Дали приказ оплатить, мы это сделали», — подчеркнул он.

Парламентарий возмутилась и заявила, что ФОМС не борется с болезнями, а наоборот, занимается преступлениями.

«Кто этот парень? Нормально говори! Ты что орешь? Что значит, причем тут Фонд медстрахования?», — возмутилась Камила Талиева.

После этого между главой фонда и народной избранницей началась словесная перепалка, в ходе которой депутат Талиева потребовала, чтобы чиновник «вышел вон» и пригрозила, что «порвёт его».

ИА REGNUM напоминает, ранее председатель Фармацевтического союза Киргизии Эрнис Асанов сообщил о том, что почти треть лекарственных препаратов попадают в республику контрабандным путём. При этом контрабандисты не соблюдают требования по условиям хранения и транспортировки медикаментов и медизделий.

Отметим, что в начале 2022 года спецслужбы Киргизии задержали руководителя крупной фармацевтической компании, массово завозившей из-за рубежа и продававшей детские лекарства с истекшим сроком годности через сеть аптек и медицинские учреждения страны.