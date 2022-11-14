Москва, , 19:35 — REGNUM Министерство транспорта РФ подготовило приказ, касающийся правил обращения с несовершеннолетними безбилетными пассажирами. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Электричка Skzd.rzd.ru

Так, министерство запретило высаживать из поездов безбилетников в возрасте до 16 лет. Новый приказ вступит в силу 1 сентября 2023 года.

«При этом на перевозчика возлагается обязанность по передаче несовершеннолетних органам полиции», — добавили в Генпрокуратуре.

Напомним, с 7 марта 2021 года в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров, не достигших возраста 16 лет. Однако подобный закон не распространялся на железнодорожный транспорт.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект о регулировании проезда инвалидов I группы. Их также запретят высаживать из транспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума запрещает высаживать из транспорта безбилетников-инвалидов I группы