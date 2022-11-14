Москва, , 18:46 — REGNUM Американская сторона инициировала переговоры директора ЦРУ с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, состоявшиеся 14 ноября в столице Турции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Анкаре Нарышкин обсудил с главой ЦРУ Уильямом Бернсом вопрос обмена осуждёнными. Об этом сообщил американский представитель.

Он же уточнил, что Бернс намерен затронуть вопрос риска применения на территории б. УССР ядерного оружия.

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