* запрещённая в России организация

Бишкек, 14 ноября, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Национальная телерадиокорпорация Киргизии, телеканал «НТС», «Биринчи Радио» («Первое радио») и радио «Санжыра» прекратили трансляцию теле- и радиопередач «Азаттыка» (киргизский филиал «Радио Свобода» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), передают местные СМИ 14 ноября.

Petr Kadlec Офис «Радио Свобода»/«Радио «Свободная Европа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в Праге

При этом «Биринчи Радио» сослалось на «технические причины» — поломку приёмного оборудования, получающего сигнал со спутника-ретранслятора.

Руководство телеканала «НТС» неофициально сообщило, что трансляция передач «Азаттыка» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) может быть возобновлена только поле того, как «будут решены вопросы с властью».

ИА REGNUM напоминает, что 26 октября Министерство культуры Киргизии приостановило на два месяца работу сайта «Азаттык Медиа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)

Поводом для введения ограничений на трансляцию послужила публикация «противоречащих национальным интересам Киргизии недостоверных материалов о таджикско-киргизском вооружённом конфликте, произошедшем 14 — 17 сентября 2022 года».

Также впоследствии госкомитет нацбезопасности Киргизии заблокировал банковские счета «Азаттык Медиа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в «Демир банке».

В целом киргизские СМИ охотно размещают контент амеркианского СМИ, поскольку это является одной из значимых статей доходов компаний.

*«Радио Свобода» — СМИ, признанное в России иностранным агентом