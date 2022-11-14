Вашингтон, 14 ноября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует в начале 2023 года посетить Китай с официальным визитом. Над графиком поездки Соединенные Штаты будут работать вместе с китайскими коллегами, сообщает 14 ноября Reuters.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Новость о планах главы американской дипломатии посетить Китай появилась на фоне первой личной встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча двух лидеров перед саммитом G20 на Бали длилась более трех часов.

Отмечается, что Блинкен отправится в Китай для продолжения обсуждений.

Ранее Байден попросил Си Цзиньпина попытаться уговорить Северную Корею отказаться от проведения седьмого ядерного испытания. При этом он отметил, что «трудно определить, есть или нет у Китая такая возможность».