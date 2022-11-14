Москва, , 18:39 — REGNUM Самый большой каток в Москве вновь откроется для посетителей 25 ноября на ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

Каток на ВДНХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

На катке одновременно смогут находиться 4,5 тыс. посетителей. Площадь искусственного ледового покрытия превысит 20 тыс. квадратных метров, а вместе с инфраструктурой составит 53 тыс. квадратных метров.

В новом сезоне для всех желающих будут проводить экскурсии на льду, мастер-классы для детей по фигурному катанию и хоккею.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, современный каток на ВДНХ работает с 2014 года. Его официально признавали самой большой площадкой с искусственным льдом в России и мире.