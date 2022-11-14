Москва, 14 ноября, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Самый большой каток в Москве вновь откроется для посетителей 25 ноября на ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток на ВДНХ

На катке одновременно смогут находиться 4,5 тыс. посетителей. Площадь искусственного ледового покрытия превысит 20 тыс. квадратных метров, а вместе с инфраструктурой составит 53 тыс. квадратных метров.

В новом сезоне для всех желающих будут проводить экскурсии на льду, мастер-классы для детей по фигурному катанию и хоккею.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, современный каток на ВДНХ работает с 2014 года. Его официально признавали самой большой площадкой с искусственным льдом в России и мире.