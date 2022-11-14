Эр-Рияд, 14 ноября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман 14 ноября вылетел на саммит G20 в Индонезии, намереваясь также посетить другие азиатские государства, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Принц примет участие в саммите в период напряженных отношений с США, которые обострились из-за поставок нефти в дополнение к обеспокоенности Вашингтона тем фактом, что Персидский залив укрепляет связи с Китаем.

При этом президент США Джо Байден не планирует во время саммита G20 лично встречаться с принцем Мухаммедом, который также является премьер-министром королевства.

Напомним, в октябре Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями из-за того, что альянс производителей нефти ОПЕК+ сократил объемы добычи вопреки возражениям США. В Вашингтоне сочли, что Эр-Рияд якобы встал на сторону России.

В свою очередь ведущий экспортер нефти Саудовская Аравия указала, что решение ОПЕК+ является чисто экономическим и направлено на обеспечение стабильности нефтяного рынка.