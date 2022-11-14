Вашингтон, , 18:28 — REGNUM Авторы сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер признались, что пятый сезон шоу станет кульминацией, которая объединит ключевые события предыдущих сезонов. Об этом пишет издание Variety.

Кадр из сериала «Очень странные дела» Kino-teatr.ru

По словам создателей, пятый сезон станет «очень насыщенным», а его сюжет будет выстроен по аналогии с первым сезоном шоу. Помимо этого, в будущих эпизодах, скорее всего, появятся новые герои.

«Всякий раз, когда мы представляем нового персонажа, мы хотим быть уверены, что он станет неотъемлемой частью повествования», — добавил Мэтт Даффер.

Напомним, премьера пятого сезона «Очень странных дел» намечена на 2024 год. В предыдущих сезонах проекта сыграли Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун и другие.

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