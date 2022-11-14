Вашингтон, 14 ноября 2022, 18:28 — REGNUM Авторы сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер признались, что пятый сезон шоу станет кульминацией, которая объединит ключевые события предыдущих сезонов. Об этом пишет издание Variety.

Кадр из сериала «Очень странные дела»
Кадр из сериала «Очень странные дела»
Kino-teatr.ru

По словам создателей, пятый сезон станет «очень насыщенным», а его сюжет будет выстроен по аналогии с первым сезоном шоу. Помимо этого, в будущих эпизодах, скорее всего, появятся новые герои.

«Всякий раз, когда мы представляем нового персонажа, мы хотим быть уверены, что он станет неотъемлемой частью повествования», — добавил Мэтт Даффер.

Напомним, премьера пятого сезона «Очень странных дел» намечена на 2024 год. В предыдущих сезонах проекта сыграли Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун и другие.

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