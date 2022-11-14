Москва, , 18:22 — REGNUM Десятки тысяч жителей стран Туркестана могут отправится служить по контракту в армии России, — считает шеф-редактор ИА REGNUM по Киргизии Григорий Михайлов.

Армия России Министерство обороны Российской Федерации

Оплата за службу в армии России привлекательная для жителей наиболее бедных стран туркестанского региона — Киргизии, Таджикистана, отчасти Узбекистана. Молодые мигранты, приехавшие из этих стран на заработки в РФ, могут всерьез заинтересоваться возможностью отслужить в российской армии. Основной мотив денежный, 200 тысяч рублей в месяц — привлекательная сумма для выходца из киргизского или таджикского села.

Но есть и важное обстоятельство.

Отслужившие на фронте мигранты, получившие при этом российское гражданство, будут вести и ощущать себя уже иначе. Это будут не «понаехавшие» гости, а полноправные жители России, проливавшие за нее кровь, имеющие право требовать к себе не только льготы, но и уважительное отношение. Появление десятков тысяч подобных ветеранов приведет к необходимости пересмотра отношения к выходам из Азии в российском обществе.

Напомним, президент России Владимир Путин 14 ноября подписал указ, согласно которому иностранные граждане как и граждане РФ, служить в армии по контракту. Также, теперь в армию на срочную службу будут призываться граждане имеющие двойное гражданство.

Ранее Госдума упростила получение российского гражданства инострацами, прошедшими контрактную службу в армии РФ.