Бухарест, 14 ноября, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Из-за сильных снегопадов, обрушившихся сразу на несколько регионов Румынии, местные власти объявили о временном закрытия движения по двум крупнейшим горным автомагистралям страны. Об этом 14 ноября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

40.mchs.gov.ru Снегопад

Согласно официальной информации, речь идет о дорогах «Трансальпина» (Южные Карпаты) и «Трансфэгэрэшан» в центральной части страны. Как утверждают синоптики, в ближайшее время в этих регионах ожидается ухудшение погодных условий.

Напомним, «Трансальпина» и «Трансфэгэрэшан» соединяют Румынию с Венгрией и Австрией. Ежегодно из-снега десятки их участков закрываются до «особого распоряжения» местных властей.