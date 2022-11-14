Оттава, , 18:27 — REGNUM Канада ввела санкции против лидера крупнейшей организованной преступной группировки Гаити Джимми Шеризье, сообщает 14 ноября Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел.

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«У Канады есть основания полагать, что этот человек совершал действия, угрожающие миру, безопасности и стабильности Гаити, а также планировал, руководил или совершал действия, представляющие собой серьезные нарушения прав человека», — говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Санкции против Шеризье предусматривают заморозку любых активов, которыми он может владеть в Канаде, а также введение запрета на поездки и эмбарго на поставки оружия.

Напомним, что ранее группировка Шеризье пригрозила свержением премьер-министра республики Ариэла Анри, если он откажется самостоятельно уйти в отставку.