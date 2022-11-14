Москва, 14 ноября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Новая команда постановщиков занимается организацией шоу «Ёлка телеканала «Мульт», которое пройдет с 24 декабря 2022 года по 7 января 2023 года в московском зале Crocus City Hall.

«Седьмая радуга» Более 300 артистов примут участие в «Ёлке телеканала «Мульт»

В продюсерском центре «Седьмая радуга», празднующем 25-летний юбилей, намерены удивить даже постоянных зрителей, которых ждет еще больше популярных мультгероев, современных сценических технологий, фантазийных костюмов, визуальных лазерных эффектов, видеопроекций, сложных цирковых трюков и акробатических номеров.

В »Ёлке телеканала «Мульт» примут участие 250 артистов на сцене, 60 артистов в зале, для которых изготовят 400 костюмов. Каждые 10 минут будут проходить интерактивы со зрителями, состоятся три большие игры со зрительным залом, более 200 надувных игрушек упадут с потолка. Праздник начнется уже в фойе, где гостей встретят веселые аттракционы, игровые зоны и новогодняя ярмарка. А затем взрослые и дети отправятся в фантастическое путешествие в сказочный мир вместе с любимыми героями телеканала «Мульт». «Ёлка телеканала «Мульт» объединит на одной сцене Сказочный патруль, Кощея, Ми-ми-мишек, Лео и Тига и Кошечек-Собачек. Вместе с героями мультфильмов зрители примут участие в веселых приключениях, а главным волшебником в новогодней истории станет Дед Мороз.