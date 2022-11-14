Бали, Индонезия, 14 ноября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден попросил председателя КНР Си Цзиньпина попытаться уговорить Северную Корею отказаться от проведения седьмого ядерного испытания. Об этом глава Белого дома сообщил после первых с 2017 года личных переговоров с главой КНР, сообщает 14 ноября Reuters.

Gage Skidmore Джо Байден

«Трудно определить, есть или нет у Китая такая возможность», — сказал Байден на пресс-конференции, когда его спросили, насколько, по его мнению, Китай способен повлиять на Пхеньян.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина перед саммитом G20 на Бали длилась более трех часов. Это были их первые личные переговоры с момента прихода Байдена к власти в прошлом году.

Напомним, что ранее официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Северная Корея якобы продолжает подготовку к проведению ядерных испытаний, однако Соединенные Штаты уже готовы к такому развитию событий.