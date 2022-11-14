Тюмень, , 18:17 — REGNUM Тюменская областная дума в канун Нового года объявила аукционы на организацию питания делегаций и пледы. Сведения о тендерах размещены на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Подрядчик за 2,75 млн рублей должен будет обеспечить оказание услуг по организации питания официальных делегаций, групп или отдельных лиц. В описании объекта закупки говорится о том, что обслуживать делегации должны высококвалифицированные специалисты, вплоть до официантов.

Посуда должна быть фарфоровой. Меню несложное и не экзотичное. Бутерброды с сёмгой, муксуном, карбонатом, икрой лососевой. Сырная тарелка должна быть с моцареллой, дор блю, орехами и виноградом, мясная — с языком, бужениной. Угостят депутаты делегации мини шашлыком с семгой и оливками, а также желе с брусникой. Опять же сёмгой запечённой и муксуном, припущенным в масле. В меню присутствует множество десертов, не забыты и первые блюда.

Отметим, что, видимо, в качестве подарков заказываются депутатами 333 декоративных трикотажных пледа с медведем и Жар-птицей. На них, согласно госзакупке, планируется потратить один миллион рублей, то есть свыше трёх тысяч рублей за один плед.