Москва, 14 ноября, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение документального фильма «Голод». Об этом 14 ноября сообщает портал Афиша Daily.

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Как отметило в решении ведомство, в картине были обнаружены «сведения, распространение которых запрещено законодательством РФ». Критик Александр Архангельский, являющийся одним из создателей фильма, заявил, что отзыв прокатного удостоверения не запрещает показы как таковые, и добавил, что авторы хотят его демонстрировать в музеях, выставочных залах и вузах.

Для справки: над созданием фильма «Голод», помимо Архангельского, также работали бывший заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Максим Курников и журналистка Татьяна Сорокина. Авторы анонсировали проект в сентябре 2020 года, согласно их заявлению, картина рассказывает о массовом голоде, который имел место в СССР в 1921–1923 годах.