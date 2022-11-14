Москва, 14 ноября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Компания 1-2-3 Production представила на очной защите новых анимационных национальных фильмов в Фонде кино мультфильм «Фантастическая молодость Арины Родионовны» о девочке Арине — будущей няне поэта Александра Пушкина.

Александр Пушкин

Создатели проекта просят на его реализацию у Фонда кино 350 млн рублей, пишет ТАСС. Уточняется, что продолжительность мультфильма, выполненного в 3D, составит 90 минут.

Премьера «Фантастической молодости Арины Родионовны» запланирована на зиму 2025–2026 года.

Напомним, Арина Родионовна была няней Александра Пушкина, а также кормилице его старшей сестры Ольги. Поэт посвятил ей стихотворения, а также неоднократно упоминал в письмах.