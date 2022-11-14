Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время первой с 2017 года личной встречи с президентом США Джо Байденом, что тайваньский вопрос является «самой сутью основных интересов Китая» и «первостепенной красной чертой» в двусторонних отношениях, которую нельзя переступать. Об этом 14 ноября сообщает Reuters.

Джо Байден и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Два лидера провели встречу на индонезийском острове Бали впервые с тех пор, как Байден стал президентом. Отмечается, что во время переговоров Си Цзиньпин призвал американского лидера воплотить в конкретные действия обязательства США перед Пекином в отношении Тайваня.

«Тайваньский вопрос является самой сутью основных интересов Китая, является основой политического фундамента китайско-американских отношений и первостепенной красной чертой, которую нельзя переступать в китайско-американских отношениях», — заявил председатель КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновники США заявили, что президент Соединённых Штатов Джо Байден на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином будет стремиться предотвратить дальнейшее ухудшение связей между двумя странами. По данным Bloomberg, американский лидер понимает, что американо-китайские отношения «во многих аспектах являются наиболее важными для США».

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