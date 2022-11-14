Санкт-Петербург, 14 ноября, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Дорожники Ленинградской области переведены в режим повышенной готовности из-за грядущей непогоды, сообщили 14 ноября в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Уборка дорог от снега

Ранее ИА REGNUM отмечало, что, согласно прогнозу на 15 ноября, в области ожидается мокрый снег и колебание температуры от минуса к плюсу. На дороги Ленобласти одновременно готовы выйти до 600 единиц дорожной спецтехники.

«Дорожные службы региона переведены в режим повышенной готовности: третья неделя ноября принесет похолодание, а во вторник возможен сильный мокрый снег с дождем», — сообщили в обладминистрации и уточнили, что «Ленавтодор» призывает тех водителей, кто еще не «переобул» свои машины, сделать это незамедлительно.

Отметим, что губернатор региона поручил подчиненным 1 декабря заключить контракты на зимнее содержание муниципальных территорий — по уборке и складированию снега, закупки соли и песка. Помимо этого, Александр Дрозденко указал создать мобильный отряд техники дорожного комитета, который можно будет оперативно направлять в районы после сильных снегопадов.

«На сегодняшний день работа по подготовке к зиме полностью завершена в 50 муниципальных образованиях региона. Так, региональные власти уже закупили 27 тыс. тонн чистой соли и почти 2,5 тыс. кубометров особой соли», — отметили в пресс-службе

Учитывая опыт предыдущих снежных зим, в области размещено пять снегоприемных пунктов — в Ломоносовском, Гатчинском и Тосненском районах.

Напомним, в Ленинградской области работает горячая телефонная линия по ситуации на региональных трассах. Позвонив по номеру 8-812-251-42-84 в любое время дня и ночи, можно оставить заявку, которая будет оперативно передана в обслуживающие организации. Также работает оперативный Телеграмм-канал.