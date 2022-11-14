Тирана, 14 ноября, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Бывший президент Албании Илир Мета 12 ноября обратился с речью к штабу своей «Партии свободы» после акции протеста против премьер-министра Албании Эди Рамы.

President.al Илир Мета

Как сообщает новостное агентство Lapsi, политик заявил, что гарантирует очень скорое привлечение Рамы к ответственности и пообещал, что до достижения этой цели «акции протеста будут продолжаться без конца».

«Мы дали понять, что протесты будут идти непрерывно. Протесты и выборы, выборы и протест. Эди Рама обречен слушать стук обратного отсчета, потому что у него нет легитимности. Рама убил надежды людей, молодых мужчин и женщин. Они были растоптаны после захвата государства и того удара, который Рама нанес политическому плюрализму. Я уверен, что сегодня был сделан шаг к тому, чтобы гарантировать привлечение к ответственности, в первую очередь, Рамы, но и всех остальных», — заявил Мета.