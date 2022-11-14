Вашингтон, , 18:14 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что промежуточные выборы в Конгресс показали «силу и устойчивость американской демократии», а также якобы опровергли утверждения так называемых «отрицателей выборов» о фальсификации выборов 2020 года, сообщает 14 ноября Reuters.

Джо Байден Obamawhitehouse.archives.gov

Демократической партии Байдена удалось сохранить контроль над Сенатом, несмотря на прогнозы о том, что республиканцы захватят Конгресс в результате промежуточных выборов.

Напомним, республиканцы приблизились к тому, чтобы взять главенство в палате представителей, выиграв уже 211 мест против 206 мест у демократов. При этом для большинства необходимо 218 мест. Окончательный результат будет известен только через несколько дней после окончательного подсчета бюллетеней.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может воспользоваться сильными результатами демократов на промежуточных выборах для того, чтобы остаться еще на один срок и разрешить многомесячные ожидания партии, которая уже была готова прощаться с ней. Об этом рассказали партийные стратеги и политические эксперты изданию Fox News.

Читайте ранее в этом сюжете: Пелоси может остаться в палате представителей США после удачных выборов