Вашингтон, , 18:13 — REGNUM Киевский режим ожидает получить в ноябре около $4,8 млрд внешнего финансирования и еще $3 млрд в декабре, сообщает 14 ноября Reuters со ссылкой на киевского министра финансов Сергея Марченко.

Факельное шествие. Киев

7 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит киевскому режиму макрофинансовую помощь в размере €2 млрд.

Напомним, ранее глава ассоциации оборонных предприятий киевского режима Сергей Пашинский заявил пранкерам Вовану и Лексусу, что США контролируют все военные операции Киева.

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