Москва, 14 ноября, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Поправки сенаторов к законопроекту о гражданстве РФ не прекращают гражданство, полученное по рождению, объяснил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«При этом ни действующий закон о гражданстве, ни принятый в первом чтении законопроект не используют термин «лишение гражданства», и не предусматривают положений, допускающих возможность прекращения гражданства, приобретенного по рождению», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Если гражданин совершает одно из предусмотренных законопроектом преступлений, то уголовная ответственность у него наступит в любом случае, независимо от основания приобретения гражданства, указал парламентарий.

«Дополнительные правовые последствия в виде прекращения гражданства наступят лишь у тех граждан, которые приобрели гражданство в результате приема в него», — разъяснил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сенаторы предлагают расширить основания для прекращения приобретенного российского гражданства. Среди таких преступлений парламентарии предлагают прописать: добровольную сдачу в плен (ст. 352.1 УК РФ), неисполнение приказа в период военного положения (ч. 2.2 ст. 332 УК РФ), а также дезертирство в период военного положения или мобилизации (ст. 338 УК РФ).

Поправка предлагается ко второму чтению президентского законопроекта «О гражданстве РФ», принятого Госдумой в первом чтении в апреле 2022 года.

В апреле 2022 года Госдума в первом чтении приняла президентский законопроект, расширяющий основания для приобретения гражданства России. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство Российской Федерации и признании российскими гражданами.

Документом также расширяются основания для прекращения гражданства. Так, наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Президент России также предложил поправку ко второму чтению законопроекта. Так, гражданства РФ можно будет лишиться за надругательство над флагом и гербом России; организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя страны; посягательство на жизнь государственного деятеля и публичный призыв к экстремизму; хулиганство, вандализм, истязания, а также получение и дачу взятки; похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение оружия. Как следует из разъяснений сенатора Клишаса, изменениями также не допускается возможность прекращения гражданства, приобретенного по рождению.