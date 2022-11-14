Рыбинск, Ярославская область, 14 ноября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области власти решили отказаться от масштабного празднования Нового года. Информация об этом появилась на официальном сайте городской администрации.

Администрация Рыбинска Ярославской области Новогодний Рыбинск

«Приняли решение сделать формат новогодних праздников более скромным. Откажемся от шествия Дедов Морозов по центру Рыбинска. Сделаем мероприятие точечным, во дворах, назовем «Каждый папа Дед Мороз». Праздничные ёлки для детей, театрализованные представления в ДК сохраним в полном объёме», — рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

К празднику город всё-таки украсят. Первая ёлка будет установлена на площадь Дерунова до 10 декабря.