Тирана, 14 ноября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В столице Албании Тиране 12 ноября состоялась крупная акция протеста.

godo godaj Протесты в Албании

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в ходе протеста произошли столкновения с полицией, возбужденная толпа прорвала полицейское оцепление.

Ожесточенные попытки прорваться к зданию правительства были предприняты по окончании речи главы Демократической партии Албании Сали Бериши, в которой тот назвал премьер-министра Албании Эди Раму «злейшим врагом Албании после Энвера Ходжи», когда организаторы призвали протестующих зажечь свечи у кабинета премьер-министра в память о гражданах, погибших от рук полицейских.

В протесте приняли участие сторонники Демократической партии Албании и Партии Свободы бывшего президента Албании Илира Меты (ранее Социалистическое движение за интеграцию, в те времена, когда партия Меты находилась в коалиции с Социалистической партией Эди Рамы).