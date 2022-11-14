Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга объяснил, что происходит с лифтом в доме на Авангардной улице, который, после жалоб жителей дома, заинтересовал главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В фонде заявили, что лифт отремонтировали, сообщает 14 ноября «Фонтанка».

Лифт обшит гипсокартоном Дарья Антонвоа © ИА REGNUM

Бастрыкин обратил внимание на жалобы петербуржцев в социальных сетях на состояние лифта. Они писали, что лифт не работает на протяжении четырёх месяцев. Это осложняет жизнь людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым и семьям с детьми, при этом за лифт жильцы продолжают платить. Глава СКР поручил доложить ему о причинах создавшейся ситуации.

В Фонде капремонта сообщили, что работы с лифтом в многоэтажном доме завершили с опережением, 13-го, а не 24 октября. В конце того же месяца Ростехнадзор вышел на адрес и составил замечания по документации и паспорту оборудования.

«На данный момент все замечания со стороны управляющей компании и подрядчика устранены, — сообщили в фонде. — 10 ноября управляющая компания подала повторное уведомление в Ростехнадзор. Приход инспектора ожидается до 24 ноября. Замечаний по технической части и выполненным строительно-монтажным работам нет».

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