Орел, 14 ноября, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Группа мошенников, созданная в одной из колоний Орловской области, предстанет перед судом. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Преступная группа, по данным следователей, была создана летом 2021 года, и в неё вошли бывший сотрудник исправительной колонии № 5 УФСИН России по Орловской области, двое осужденных, содержащихся в данной колонии, и их знакомый, недавно освободившийся из мест лишения свободы.

По версии следствия, участники преступной группы обманули на 380 тысяч рублей молодого мужчину, также отбывающего наказание в колонии — ему пообещали помочь перевести деньги с его личного счёта на «личный лицевой счёт в ИК-5 УФСИН России».

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время фигуранты предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве.