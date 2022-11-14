Санкт-Петербург, , 17:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге уволили директора Ленинградского зоопарка Ирину Скибу, которая возглавляла учреждение 19 лет. Это следует из опубликованного 14 ноября сообщения комитета по культуре, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ленинградский зоопарк Елена Молчанова © ИА REGNUM

«Ирина Сергеевна Скиба освобождена от должности директора приказом комитета по культуре Санкт‑Петербурга», — говорится в сообщении комитета.

Исполнять обязанности директора Ленинградского зоопарка с 15 ноября будет биолог Юрий Журавлёв, руководивший разработкой экспозиций нескольких зоопарков в России и за рубежом.

«С 2014 года он возглавлял отдел экспозиции Московского зоопарка», — уточнили в ведомстве.

Добавим, что Ирина Скиба работала в Ленинградском зоопарке с 1982 года, а возглавляла его с 2003 года. Окончила кафедру зоологии позвоночных биолого-почвенного факультета Ленинградского государственного университета.

Корреспондент ИА REGNUM обратился в комитет по культуре и зоопарк для разъяснений по поводу причин отставки директора, но оперативно получить комментарий на момент публикации не удалось.