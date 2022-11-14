Санкт-Петербург, 14 ноября, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге уволили директора Ленинградского зоопарка Ирину Скибу, которая возглавляла учреждение 19 лет. Это следует из опубликованного 14 ноября сообщения комитета по культуре, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Ленинградский зоопарк

«Ирина Сергеевна Скиба освобождена от должности директора приказом комитета по культуре Санкт‑Петербурга», — говорится в сообщении комитета.

Исполнять обязанности директора Ленинградского зоопарка с 15 ноября будет биолог Юрий Журавлёв, руководивший разработкой экспозиций нескольких зоопарков в России и за рубежом.

«С 2014 года он возглавлял отдел экспозиции Московского зоопарка», — уточнили в ведомстве.

Добавим, что Ирина Скиба работала в Ленинградском зоопарке с 1982 года, а возглавляла его с 2003 года. Окончила кафедру зоологии позвоночных биолого-почвенного факультета Ленинградского государственного университета.

Корреспондент ИА REGNUM обратился в комитет по культуре и зоопарк для разъяснений по поводу причин отставки директора, но оперативно получить комментарий на момент публикации не удалось.