Севастополь, 14 ноября 2022, 17:32 — REGNUM Мёртвый дельфин найден на пляже в районе села Осипенко Севастополя вечером 14 ноября. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
Он добавил, что версия того, что жившим в неволе дельфинам будет сложно адаптироваться в естественной среде обитания, пока подтверждается.
В начале ноября стало известно, что владелец дельфинария поручил выпустить в море четырёх дельфинов-афалин, которые десять лет до этого жили в неволе. Полиция возбудила уголовное дело.