Севастополь, , 17:32 — REGNUM Мёртвый дельфин найден на пляже в районе села Осипенко Севастополя вечером 14 ноября. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Погибший дельфин Телеграм-канал Михаила Развожаева

«Возможно, это одна из наших четырёх афалин — Зоя. Сейчас на месте работает полиция, ветнадзор, специалисты Севприроднадзора и другие службы. Как только будет считан чип — мы получим 100% подтверждение», — написал глава региона.

Он добавил, что версия того, что жившим в неволе дельфинам будет сложно адаптироваться в естественной среде обитания, пока подтверждается.

«Возможно будут случаи обнаружения оставшихся афалин на мелководье в ослабленном состоянии. Нужно продолжать наблюдать, в особенности с береговой линии», — сообщил Развожаев.

В начале ноября стало известно, что владелец дельфинария поручил выпустить в море четырёх дельфинов-афалин, которые десять лет до этого жили в неволе. Полиция возбудила уголовное дело.