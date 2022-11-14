Махачкала, 14 ноября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. В Дагестане увековечено имя погибшего в ходе спецоперации военнослужащего Рамиза Рашидова. В честь него названа спортивная школа в селе Тагиркент-Казмаляр Магарамкентского района, передает 14 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Орден Мужества

«В целях увековечения памяти Рашидова Рамиза Абдулнасировича, погибшего при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции, награжденного орденом Мужества (посмертно), постановляю присвоить имя Рашидова Р. А. государственному бюджетному учреждению РД «Спортивная школа олимпийского резерва «Самур», — говорится в тексте указа главы региона Сергея Меликова, подписанного 14 ноября.

Погибший в марте 2022 года в ходе СВО в Донбассе Рамиз Рашидов был контрактником и служил в одной из воинских частей в Астраханской области. Ордена Мужества он удостоен за проявленные при командовании своим подразделением смелость и решительность.