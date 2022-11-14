Ярославль, 14 ноября 2022, 17:44 — REGNUM Заработная плата медиков в Ярославской области увеличится в 2023 году после роста минимального размера оплаты труда. Об этом на заседании комитета по здравоохранению областной думы сказал директор департамента здравоохранения Сергей Луганский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам чиновника, увеличение произойдёт после принятия решения о росте МРОТ и составит до 5%. Луганский сказал об этом, отвечая на вопрос депутата Елены Кузнецовой о зарплатах медиков.
Сергей Луганский признал, что проблема заработной платы для врачей и медработников существует. Она сложилась во многом из-за значительной просроченной кредиторской задолженности медучреждений области, которая составляет около 400 млн рублей в регионе. Проблемы сложились из-за того, что часть счетов за оказанную помощь в 2021 году страховые организации не приняли в полном объёме.
По словам Луганского, средства на увеличение заработной платы на следующий год в регионе заложены.