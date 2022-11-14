Ярославль, 14 ноября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Заработная плата медиков в Ярославской области увеличится в 2023 году после роста минимального размера оплаты труда. Об этом на заседании комитета по здравоохранению областной думы сказал директор департамента здравоохранения Сергей Луганский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Врач

По словам чиновника, увеличение произойдёт после принятия решения о росте МРОТ и составит до 5%. Луганский сказал об этом, отвечая на вопрос депутата Елены Кузнецовой о зарплатах медиков.

«Проблема низких заработных плат существует: не начисляются выплаты по дорожной карте; на одной ставке зарплата участкового педиатра 27-28 тысяч рублей, оклад 16 тысяч; зарплата не дотягивает до средней по региону, согласно майскому указу президента. Идет выгорание медицинских сотрудников», — сказала депутат Елена Кузнецова.

Сергей Луганский признал, что проблема заработной платы для врачей и медработников существует. Она сложилась во многом из-за значительной просроченной кредиторской задолженности медучреждений области, которая составляет около 400 млн рублей в регионе. Проблемы сложились из-за того, что часть счетов за оказанную помощь в 2021 году страховые организации не приняли в полном объёме.

«Каждая медицинская организация — это отдельное юридическое лицо, которое зарабатывает деньги. И руководитель данного учреждения отвечает за финансово-хозяйственную деятельность своего юрлица. Если у него возникают проблемы по разным причинам, начиная от невыполнения объемов медицинской помощи, заканчивая просчетами финансово-экономической деятельности организации, то возникают проблемы. Нет возможности платить стимулирующие выплаты», — сообщил глава областного департамента здравоохранения и фармации Сергей Луганский.

По словам Луганского, средства на увеличение заработной платы на следующий год в регионе заложены.