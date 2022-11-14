Москва, , 17:45 — REGNUM Лицам с иностранным гражданством теперь разрешено служить в российской армии. Указ президента РФ Владимира Путина опубликован 14 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Kremlin.ru

Прохождение военной службы, согласно подписанному указу, осуществляется по призыву «солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства».

Также это касается граждан, имеющих «вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».

По контакту прохождение военной службы осуществляется «солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками, мичманами, офицерами, являющимися гражданами, не имеющими гражданства (подданство) иностранного государства» либо вида на жительства на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

По контракту в ВС РФ и воинских формирования прохождение военной службы осуществляется «солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства». Или вид на жительство на территории иностранного государства.