Москва, 14 ноября 2022, 19:27 — REGNUM Если центральные банки западных стран будут повышать процентные ставки по агрессивному сценарию, то риски рецессии в мировой экономике от этого будут повышаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявила аспирант кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Гейнц.

Кризис
Кризис
Pixabay.com

«Прогнозы МВФ говорят о большой вероятности того, что рост мировой экономики составит не более 2%. Это может звучать немного пессимистично, но рецессии случаются довольно регулярно, — сказала она. — Мир сталкивается с кризисом каждые 7-12 лет, этот процесс цикличен. Поэтому в начале 2023 года вероятно появление очередного циклического кризиса. В замедлении глобального экономического роста нет ничего страшного при условии, что оно не будет сопровождаться разрушительным кризисом, а именно массовыми банкротствами и потерей населением сбережений».

По ее словам, вероятнее всего, трудности возникнут в энергетике и промышленности.

«Если центральные банки западных стран будут поднимать процентные ставки по агрессивному сценарию, чтобы снизить инфляцию внутри этих стран, то риски рецессии в мировой экономике от этого будут повышаться, особенно в случае дальнейшего роста волатильности на финансовых рынках. Также кризис возможен в результате сильного роста цен на энергоносители, прежде всего в европейском регионе», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщалось ранее, МВФ заявил, что глобальные экономические перспективы стали еще мрачнее.