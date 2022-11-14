Москва, 14 ноября, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Если центральные банки западных стран будут повышать процентные ставки по агрессивному сценарию, то риски рецессии в мировой экономике от этого будут повышаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявила аспирант кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Гейнц.

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«Прогнозы МВФ говорят о большой вероятности того, что рост мировой экономики составит не более 2%. Это может звучать немного пессимистично, но рецессии случаются довольно регулярно, — сказала она. — Мир сталкивается с кризисом каждые 7-12 лет, этот процесс цикличен. Поэтому в начале 2023 года вероятно появление очередного циклического кризиса. В замедлении глобального экономического роста нет ничего страшного при условии, что оно не будет сопровождаться разрушительным кризисом, а именно массовыми банкротствами и потерей населением сбережений».

По ее словам, вероятнее всего, трудности возникнут в энергетике и промышленности.

«Если центральные банки западных стран будут поднимать процентные ставки по агрессивному сценарию, чтобы снизить инфляцию внутри этих стран, то риски рецессии в мировой экономике от этого будут повышаться, особенно в случае дальнейшего роста волатильности на финансовых рынках. Также кризис возможен в результате сильного роста цен на энергоносители, прежде всего в европейском регионе», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщалось ранее, МВФ заявил, что глобальные экономические перспективы стали еще мрачнее.