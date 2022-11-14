Москва, 14 ноября, 2022, 19:25 — ИА Регнум. В 2023 году европейской экономике станет еще хуже, чем в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал прогнозы Morgan Stanley о том, что странам ЕС, в отличие от США, в 2023 году не избежать рецессии.

Прибалтика. Флаги

«В Европе сейчас все очень плохо — безумная инфляция, остановки предприятия из-за дорогой электроэнергии. Рецессия уже идёт в полную силу. В 2023 году в Европе все будет ещё хуже, если не закончится конфликта на территории [б. УССР], — сказал Головченко. — Самая «удачливая» страна в Европе на сегодня — это конечно Норвегия (свой дешёвый нефть и газ). Норвегия может поддержать и свою промышленность и получить сверхприбыль от продажи нефти и газа соседям. А самая ужасная ситуация у стран Прибалтики. Там все совсем плохо: инфляция в 20%. Сильная безработица. Там ожидать восстановления можно в последнюю очередь».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, хотя экономика США формально уже вошла в рецессию вошла, но в отличие от Европы — чувствует себя очень даже хорошо.