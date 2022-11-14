Курск, , 17:21 — REGNUM Взрывное устройство сброшено на многоквартирный жилой дом в Суджанском районе Курской области с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом 14 ноября сообщил губернатор Роман Старовойт.

Последствия атаки ВСУ Телеграм-канал Романа Старовойта

«Новая атака ВСУ в Суджанском районе: взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом в селе Замостье», — написал Старовойт.

Он уточнил, что обошлось без пострадавших. Однако взрывом повреждена крыша, окна, также повреждения получил легковой автомобиль, находившийся поблизости.

«После оценки ущерба приступим к восстановительным работам», — уточнил Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, за 14 ноября ВСУ дважды атаковали приграничные посёлки — днём был обстрелян населённый пункт Тёткино, утром — село Попово-Лежачи.