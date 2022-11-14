Курск, 14 ноября 2022, 17:21 — REGNUM Взрывное устройство сброшено на многоквартирный жилой дом в Суджанском районе Курской области с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом 14 ноября сообщил губернатор Роман Старовойт.
Он уточнил, что обошлось без пострадавших. Однако взрывом повреждена крыша, окна, также повреждения получил легковой автомобиль, находившийся поблизости.
Как сообщало ИА REGNUM, за 14 ноября ВСУ дважды атаковали приграничные посёлки — днём был обстрелян населённый пункт Тёткино, утром — село Попово-Лежачи.