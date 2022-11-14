Москва, , 19:24 — REGNUM Хотя экономика США формально уже вошла в рецессию, в отличие от ЕС — чувствует себя очень даже хорошо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал прогнозы Morgan Stanley, согласно которым США смогут избежать рецессии в 2023 году.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«США зарабатывают на поставках СПГ и нефти по высоким ценам. Так же США сейчас получают свою выгоду от СВО на территории [б. УССР]: это и доходы от поставок оружия (никто не верит, что США бесплатно поставляется вооружение — все идёт конечно же за кредиты), займы, а какой поток инвесторов получает США (от тех, кто вывозит свои активы из Европы) и говорить то страшно — это сотни миллиардов долларов инвестиций в экономику США. Они на этом фоне выглядят тихой гаванью, — сказал Головченко. — Поэтому мы видим, как дорожает доллар США ко всем мировым валютам. К юаню доллар вырос на 20%, к фунту стерлингов на 15%. Все это из-за бегства инвесторов и перетока денег в США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Morgan Stanley прогнозирует резкий раскол между развитыми экономиками, «находящимися в рецессии или близкой к ней».

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