Джакарта, , 17:24 — REGNUM Ядерное оружие не должно применяться, в том числе на территории б. УССР, — эту мысль высказали 14 ноября в ходе встречи на саммите G20 председатель КНР Си Цзиньпин и американский президент Джо Байден, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Джо Байден и Си Цзиньпин State.gov

Коснувшись темы ситуации на территории б. УССР, участники встречи заявили, что «ядерная война никогда не должна произойти», и что в такой войне «не может быть победителей». Они отметили, что выступают против применения ядерного оружия на территории б. УССР.

Напомним, официальная часть саммита G20 на Бали начнётся завтра, 15 ноября.

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