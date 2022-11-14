Джакарта, 14 ноября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Ядерное оружие не должно применяться, в том числе на территории б. УССР, — эту мысль высказали 14 ноября в ходе встречи на саммите G20 председатель КНР Си Цзиньпин и американский президент Джо Байден, сообщили в пресс-службе Белого дома.

State.gov Джо Байден и Си Цзиньпин

Коснувшись темы ситуации на территории б. УССР, участники встречи заявили, что «ядерная война никогда не должна произойти», и что в такой войне «не может быть победителей». Они отметили, что выступают против применения ядерного оружия на территории б. УССР.

Напомним, официальная часть саммита G20 на Бали начнётся завтра, 15 ноября.