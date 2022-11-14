Москва, 14 ноября, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Биткоин и другие криптовалюты остаются под мощным давлением после краха криптовалютной биржи FTX, в то время как конкурирующие торговые площадки пытаются убедить нервных инвесторов в своей собственной финансовой стабильности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«Это стало одним из самых громких криптовзрывов, после того как трейдеры поспешили вывести шесть миллиардов долларов с платформы всего за 72 часа, а конкурирующая биржа Binance отказалась от предложенной сделки по спасению, — констатировал Ильинский. — Биткоин упал на 22% за семь дней к воскресенью 13 ноября, что стало самым большим падением с июня, поскольку крах биржи FTX подорвал доверие инвесторов и вызвал опасения заражения. Базирующаяся на Багамах крупнейшая криптобиржа FTX заявила о своём банкротстве после того, как многие клиенты потеряли всю криптовалюту на своих счетах».

Как подчеркнул Ильинский, по меньшей мере 1 миллиард долларов клиентских средств «таинственно» исчез с рухнувшей криптобиржи FTX.

«Между тем спасательная сделка с конкурирующей криптобиржей Binance сорвалась, что спровоцировало самый громкий крах на рынке криптовалюты за всю его историю», — подытожил Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что в перспективе нестабильность доллара могла бы позитивно сказаться на котировках биткоина.