Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 14 ноября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Подача газа, прерванная после обстрела посёлка Тёткино Глушковского района Курской области 14 ноября, восстановлена, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрела

«Тепло поступает из котельной во все дома», — уточнил глава региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате обстрела села Тёткино 14 ноября повреждено здание сахарного завода, была перебита газовая труба.